Pflegebedürftige im Bezirk Gmünd von Betreuerin mit Messer attackiert

Opfer (50) wurde ambulant behandelt, nicht geständige Beschuldigte (40) in Justizanstalt Krems eingeliefert

In einer Gemeinde im Bezirk Gmünd ist eine Pflegebedürftige mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Als Beschuldigte gilt die 24-Stunden-Betreuerin der 50-Jährigen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit. Die 40 Jahre alte Frau wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Sie war nicht geständig.

Eine Angehörige hatte am Sonntagnachmittag angezeigt, von der Pflegebedürftigen über die Attacke in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Die Frau war demnach von ihrer rumänischen 24-Stunden-Betreuerin durch Messerschnitte an Armen, Beinen und im Bauchbereich verletzt worden. Sie wurde im Landesklinikum Gmünd ambulant behandelt. Die Ermittlungen in dem Fall sind vom Landskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben) übernommen worden.