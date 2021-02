"Pflegewerkstatt" für Angehörige und Personal Die Pflegeschule des Elisabethinen Krankenhauses in Linz startet - nach eigenen Angaben erstmalig in Österreich - mit einer "Pflegewerkstatt" für pflegende Angehörige und Personal. Kostenlos wird Hilfe bei individuellen Fragen und Problemen rund um das Thema Pflege angeboten. Das Krankenhaus stellte das neue Lernkonzept in einer Pressekonferenz nun vor.