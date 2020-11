Pflegerin soll 79-jährigen Oberösterreicher geschlagen haben

Frau hatte 1,62 Promille - Betretungsverbot ausgesprochen

Ein 56-jährige Pflegerin aus der Slowakei soll am Freitag einen 79-jährigen Mann aus dem Bezirk Linz-Land geschlagen und misshandelt haben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der pflegebedürftige Oberösterreicher konnte sich in der Toilette einsperren und um Hilfe schreien.

Ein Nachbarn hörte den 79-Jährigen und verständigte die Polizei. Der Mann wurde mit Gesichtsverletzungen ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Die Frau - ein Alkotest ergab 1,62 Promille - wurde angezeigt und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.