Phallus-Debatten in Neuseeland, dem Allgäu und dem ORF

In Neuseeland tritt Präsidentin von Töpfer-Vereinigung wegen Keramik-Dildo-Workshop zurück - Allgäuer Holzpenis steht wieder - ORF zeigt Doku "Penissimo" am Sonntag

Ein geplanter Workshop für die Herstellung von Dildos aus Keramik hat in Neuseeland eine erbitterte Kontroverse ausgelöst. Weil sie wegen ihres Vorhabens gemobbt und im Internet beleidigt worden sei, gab die Keramikerin Nicole Gaston ihr Amt als ehrenamtliche Präsidentin der Wellingtoner Töpfer-Vereinigung auf. Nachvollziehen könne sie die Kritik nicht, sagte Gaston: "Einige der ältesten Keramikarbeiten, die je gefunden wurden, zeigen den Phallus."

Dildos aus Keramik hätten ja auch gewisse Vorzüge: Sie seien leicht zu sterilisieren, könnten erwärmt werden und brächten im Gegensatz zu den üblichen Latex-Versionen kein Chemikalien-Risiko mit sich. Und doch: Im Internet wurde Gaston nach eigenen Angaben zudem als "verrückt" bezeichnet. Wegen der persönlichen Angriffe sei sie schließlich zurückgetreten. Dabei kennt sich die 41-Jährige gut aus, wenn es um Keramik und Erotik geht: 2018 gewann Gaston einen Preis für ihre Arbeit mit dem Titel "Vagina Teapot" ("Vagina-Teekanne").

Anders fiel eine Phallusdebatte im Allgäu aus. Nach dem mysteriösen Verschwinden eines etwa zwei Meter hohen Holzpenis auf dem 1.738 Meter hohen Grünten in den Allgäuer Alpen steht dort nun wieder eine neue Phallus-Skulptur aus Holz - etwas größer als der Vorgänger und mit mehreren Balken abgestützt. Wer den Holzpenis dorthin gebracht hat, ist bis dato unklar.

Der erste Holzpenis stand seit Jahren auf dem Berg, hatte zuletzt aber international Aufmerksamkeit erregt, als er innerhalb weniger Wochen erst umfiel, dann wieder aufgerichtet wurde und schließlich unter mysteriösen Umständen verschwand. In dem Fall ermittelt auch die Polizei - bisher aber ohne Erfolg. Wer den Holzpenis vor Jahren einmal auf den Berg gebracht hat und warum, ist bis heute nicht genau bekannt. Mittlerweile ist die Skulptur beim Online-Kartendienst Google Maps aber sogar als "Kulturdenkmal" ausgewiesen.

Und thematisch reiht sich nun auch der ORF in die Phallus-Phalanx ein: Am Sonntag (6. Dezember) ist in ORF 2 Gabi Schweigers Dokumentation "Penissimo" zu sehen. Es geht um Sex, männliche Sexualität, und die ewige Angst, den besten Freund zu verlieren. In der Woche darauf legt man nach und zeigt das Pendant zum Penis-Porträt: Am 13. Dezember ist die bereits 2019 gezeigte Arbeit "Viva La Vulva" zu sehen.