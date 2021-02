Pharmakonzern AstraZeneca 2020 mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Pharmakonzern AstraZeneca streicht 7.300 weitere Jobs Der britische Pharmakonzern AstraZeneca will angesichts des Preisdrucks in Europa und den USA weitere 7.300 Stellen abbauen. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem schrumpfenden Gewinn. Der Kerngewinn je Aktie werde vermutlich bei 6,00 bis 6,30 Dollar liegen, teilte die Nummer Zwei der Pharmabranche in Großbritannien am Donnerstag mit.