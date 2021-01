Pharmakonzern Krka erzielte 2020 bestes Ergebnis in Firmengeschichte

Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 286,6 Mio. Euro - Umsatz erreichte 1,53 Mrd. Euro

Der slowenische Pharmakonzern Krka hat 2020 sein bisher bestes Ergebnis erzielt. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 286,6 Mio. Euro, womit der höchste Erlös in der Firmengeschichte erreicht wurde. Auch beim Umsatz, der um 3 Prozent auf rund 1,53 Mrd. Euro stieg, wurde ein Rekord verzeichnet, hieß es aus der börsennotierten Pharmagruppe am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Der operative Gewinn kletterte um 42 Prozent auf 388,7 Mio. Euro.

Trotz Coronapandemie habe es Krka geschafft, einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen und die Märkte jederzeit mit Pharmazeutika zu beliefern, so der Firmenchef Joze Colaric laut der Mitteilung. Der Generika-Hersteller hat im Vorjahr mehr als 94 Prozent seines Umsatzes im Ausland erwirtschaftet. Sein größter Markt ist die Region Osteuropa (Russland, Ukraine), die einen Drittel des Gruppenumsatzes ausmacht.