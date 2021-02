Photovoltaik-Fördertopf wurde 2020 komplett ausgeschöpft

Verschrottungsprämie - Kontingent ist in Österreich fast ausgeschöpft Seit knapp drei Monaten ist die Verschrottungsprämie in Österreich in Kraft und das Kontingent ist beinahe ausgeschöpft. Am Freitag gegen 13.00 Uhr haben 24.584 Österreicher die 1.500 Euro Prämie für ihr altes Fahrzeug in Anspruch genommen. Angesichts des Ansturms sprechen sich die Händler und der Autofahrerclub ARBÖ erneut für eine Fortsetzung der Aktion aus.