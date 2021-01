Physiker erzeugten Milliarden einzelne Photonen in Sekundenschnelle

Mikro-Hohlraum leitet Teilchen

Basler Physiker haben gemeinsam mit Kollegen der Ruhr-Universität Bochum eine Quelle für Einzelphotonen entwickelt, die die Effizienz bekannter Systeme deutlich übertrifft, wie die Universität am Donnerstag mitteilte. Der Clou: Ein Trichter fängt die in einem Halbleiter erzeugten Lichtteilchen ein und leitet sie gezielt in die gewünschte Richtung.

Die Quantenkryptographie gibt Hackern keine Chance: In einzelnen, aneinandergereihten Photonen lassen sich Informationen speichern und über weite Entfernungen abhörsicher übermitteln. Denn will ein Lauscher die Eigenschaften eines Photons messen, wird dieser Angriff aus quantenphysikalischen Gründen unmittelbar enttarnt.

Allerdings ist es extrem schwierig, einzelne Photonen gezielt zu erzeugen. Im Fachmagazin "Nature Nanotechnology" stellt das Forschungsteam nun eine Einzelphotonenquelle vor, die Milliarden dieser Lichtteilchen pro Sekunde produzieren kann.

Quantenpunkte sind eine effektive Möglichkeit, einzelne Photonen zu erzeugen. Sie bestehen typischerweise aus tausend bis zehntausend Atomen eines Halbleiters, der in einen anderen eingebettet ist. Deshalb bezeichnen Fachleute solche Gebilde auch als künstliche Atome.

Doch in herkömmlichen Systemen verlassen die Photonen den angeregten Quantenpunkt in alle möglichen Richtungen - ein Großteil geht verloren. Der Kniff der Forscher: Sie entwickelten eine Art Trichter, der die Lichtteilchen lenkt. Dieser Mikro-Hohlraum fängt die Photonen ein und leitet sie gezielt in eine optische Faser.

Damit beläuft sich die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem angeregten Quantenpunkt ein verwendbares Lichtteilchen entsteht, auf 57 Prozent. Dieser Wert sei doppelt so hoch wie bei bisherigen Einzelphotonenquellen, schrieb die Universität Basel.

"Wir wissen schon seit ein oder zwei Jahren, was im Prinzip möglich ist. Jetzt haben wir es geschafft, unsere Ideen in die Praxis umzusetzen", sagte der Studienleiter Richard Warburton. Die Forscher möchten ihre Entwicklung nun vereinfachen und einige ihrer "unzähligen" Möglichkeiten für die Quantentechnologie ausloten.

