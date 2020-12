Pia Hierzeggers ORF-Landkrimi: "Ein Netz, in dem sich alle kennen"

Drehbuchautorin übernimmt auch eine Rolle in Kärntner Ausgabe "Waidmannsdank" - Am 15. Dezember in ORF 1 - BILD

Ein Mordfall erschüttert den scheinbaren Frieden in einer kleinen Kärntner Gemeinde. Pia Hierzeggers erster ORF-Landkrimi "Waidmannsdank" ist ein spannendes Familiendrama, in dem die Beziehungen zwischen den Figuren und ihre Motive im Vordergrund stehen. "Das hat mich mehr interessiert als das Krimigenre. Ich habe versucht, ein Netz zu bauen, in dem sich alle kennen und mögen und trotzdem so etwas passiert", erzählte die Drehbuchautorin und Schauspielerin der APA.

Der Krimi feiert am Dienstag (20.15 Uhr) in ORF 1 Premiere. Gedreht wurde im Oktober und November des vergangenen Jahres unter anderem in Obervellach und Kolbnitz. Neben Hierzegger sind Jutta Fastian und Robert Stadlober in den Hauptrollen zu sehen.

Die Handlung ist in einer Kärntner Gemeinde in den Bergen angesiedelt. Als einer der Dorfbewohner bei einem Sturz von einem Hochstand stirbt, ist für die Polizisten Georg Treichel (Peter Raffalt) und Martina Schober (Jutta Fastian) schnell klar, dass es kein tragischer Unfall war: Denn eine der Sprossen der Leiter wurde präpariert. Kurz darauf überlebt Bauer und Jäger Hannes Guggenbauer (Helmut Bohatsch) nur leicht verletzt einen Anschlag auf sein Auto, doch Treichel wird dabei schwer verletzt und fällt ins Koma. Um Schober bei der Polizeiarbeit zu unterstützen, wird Oberinspektorin Acham (Hierzegger) aus Klagenfurt in das Dorf versetzt. Auch der Jäger Flattacher (Johannes Flaschberger), der von Schober verdächtigt wird, sich aber selbst bedroht fühlt, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.

Die Geschichte ist kein klassischer "Whodunit"-Krimi, in der die Suche nach dem Mörder im Vordergrund steht. "In Österreich, Deutschland und der Schweiz verbindet man mit Krimi immer den 'Tatort'. Das ist eine Form, die so stark ist, dass sie als Erstes in unsere Köpfe kommt. Mir war wichtig, dass es viel um die Figuren und ihre Motive geht - dass man versteht, warum sie welche Handlung setzen und wie sehr andere Figuren darunter leiden", sagte Hierzegger.

"Waidmannsdank", eine Koproduktion von ORF, ZDF, Mona Film und Tivoli Film, ist der zweite "Landkrimi", der in Kärnten spielt. Das habe sie auch am Projekt gereizt, sagte die Grazerin. "Kärnten war für mich als Kind immer der Ort, wo ich meine Ferien verbracht habe, weil mein Vater aus Kärnten stammt", erzählte Hierzegger.

Wie schon bei der ORF-Stadtkomödie "Notlüge" zeichnete Hierzegger nicht nur für das Drehbuch verantwortlich, sondern stand auch vor der Kamera. "Ich hatte nicht die Absicht, mir eine Rolle zu schreiben. Aber natürlich habe ich auch nichts dagegen gehabt, dass das dann so passiert ist." Im gleichnamigen Roman von Alexandra Bleyer, auf dem das Drehbuch basiert, sei die Figur ein kettenrauchender Mann. "Irgendwann beim Schreiben war klar, das könnte ich spielen."

Auch vonseiten der Redaktion sei der Wunsch gekommen, die Rolle größer zu machen, weil die Beziehung zwischen den beiden Frauen, der Oberinspektorin aus Klagenfurt und der Dorfpolizistin, immer interessanter geworden sei. "Ich habe mir die Landkrimis angeschaut und mir überlegt, was mich interessiert. Ich dachte, es wäre schön, einmal eine Ermittlerin um die 50 zu zeigen, und diese in Verbindung zum Mörder zu bringen." So wurde aus Martin Schober im Roman Martina Schober im Film.

Die Verantwortung für die Geschichte am Set abzugeben, sei ihr nicht schwer gefallen. "Wenn jemand Regie führt, dem man nicht vertraut, dann wäre es schwierig. Aber als ich Daniel Prohaska kennengelernt und seine Vorstellung zum Buch gehört habe, habe ich das Gefühl gehabt, wir verstehen uns und wollen das Gleiche. Es wäre sehr anstrengend, wenn man nicht loslassen könnte." Zwei oder drei Mal habe die Regie gefragt, ob es die Geschichte sehr beeinflusst, wenn man etwas Bestimmtes kürzt oder verändert. "Da war es gut, dass ich gewusst habe, das geht oder das geht nicht."

Die Abwechslung zwischen dem einsamen Prozess des Schreibens und der Arbeit am Set mit vielen Menschen sei etwas sehr Angenehmes. "Schreiben und Spielen ist auf jeden Fall etwas, das ich weiter verfolgen möchte", sagte Hierzegger. Auch die Arbeit als Regisseurin würde sie reizen. "Ich will nicht sagen, dass ich nicht manchmal darüber nachdenke. Es ist aber wieder etwas ganz anderes, da müsste ich noch viel lernen und natürlich auch die Gelegenheit haben."

Wegen der Coronakrise musste Hierzegger heuer viele kleinere Projekte absagen oder verschieben. "Dieses Jahr ist wie ein Schneepflug, der alles ins nächste Jahr schiebt und da ist schon alles ganz voll. Davor fürchte ich mich ein bisschen." Die Arbeit mit Menschen gehe ihr aber sehr ab. "Jetzt sind Proben zwar wieder erlaubt, aber immer mit Vorsicht", bedauerte sie. "Mir geht auch das Konsumieren von Kunst und Kultur ab - ins Theater, ins Kino oder in Museen zu gehen und sich inspirieren zu lassen."

(Das Gespräch führte Vera Bandion/APA)