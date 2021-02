Pierer hat bei Leoni von fünf auf zehn Prozent aufgestockt

Bei Leoni läuft Auto-Bordnetzsparte wie geschmiert Der Kabelspezialist und Autozulieferer Leoni rechnet dank guter Geschäfte seiner Bordnetzsparte mit mehr Umsatz in diesem Jahr. Das Unternehmen hob seine Prognose für die Erlöse auf 3,8 Mrd. Euro an, wie es am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte Leoni mit einem leichten Rückgang auf 3,7 Mrd. Euro gerechnet.