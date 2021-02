Die KTM-Mutter Pierer Mobility peilt für das heurige Jahr eine deutliche Umsatzsteigerung an. Der Motorradhersteller stellt für 2021 eine Umsatzspanne zwischen 1,8 und 1,9 Mrd. Euro in Aussicht, geht aus einer Aussendung vom späten Mittwochabend hervor. 2020 lag der Umsatz bei rund 1,5 Mrd. Euro. Daneben strebt das Unternehmen eine operative Gewinnspanne (EBIT-Marge) zwischen 8 und 9 Prozent und eine EBITDA-Marge von mehr als 15 Prozent an.