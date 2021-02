Pierer Mobility - Warburg hebt Kursziel auf 88 Schweizer Franken an

Analysten sprechen sich für den Kauf der Aktien aus

Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Pierer Mobility von 79 auf 88 Schweizer Franken angehoben. Zudem spricht sich der Wertpapierexperte Mustafa Hadir für den Kauf ("Buy") des Wertpapiers aus. Aufgrund starker vorläufiger Zahlen habe der Analyst seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2020 überarbeitet.

Das Unternehmen war in der Lage, die schwächelnden Produktionsvolumen im ersten Halbjahr 2020 beinahe vollständig zu kompensieren, kommentierte Hadir. Überdies war der Konzern imstande, seinen Marktanteil in verschiedenen Regionen der Welt auszubauen. Für das Geschäftsjahr 2021 gebe sich der Konzern mit Bezug auf den Markt für Motorräder trotz der Pandemie optimistisch.

Die Gewinnschätzungen pro Aktie belaufen sich auf 1,70 Euro (2020), auf 2,34 Euro (2021) und auf 2,83 Euro (2022). Die Dividendenprognosen liegen bei jeweils 0,30 Euro für diese drei Geschäftsjahre.

Am Donnerstag zu Mittag notierten die Titel der Pierer Mobility an der Zürcher Börse mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 75,10 Schweizer Franken.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)