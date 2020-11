Pkw kollidierte in NÖ mit Traktor - 44-jähriger Slowake tot

Fahrzeug überschlug sich

In Niederösterreich ist es am Freitag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger slowakischer Lenker kollidierte am späten Nachmittag mit seinem Pkw auf der B49 im Bezirk Gänserndorf mit einem Traktor, der von einem Feldweg einbog. Durch die Kollision mit dem Heck des Zugfahrzeuges wurde das linke Vorderrad des Pkws herausgerissen und der Pkw überschlug sich in das nahegelegene Feld, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Das Fahrzeug kam am Dach liegend zum Stillstand. Der im Pkw eingeklemmte Lenker wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrzeuglenkers feststellen. Die B49 war wegen des Unfalls am Abend für eineinhalb Stunden gesperrt.