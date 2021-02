Pkw krachte im Burgenland in Sattelschlepper - Eine Schwerverletzte

ÖAMTC-Hubschrauber C16 im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Oberwart ist am Samstag eine 62-jährige Deutsche schwer verletzt worden. Bei dem Unfall krachte ein Pkw in einen Sattelschlepper. Das Fahrzeug verkeilte sich unter dem Lkw, teilte der ÖAMTC mit. Die Frau wird mit dem Notarzthubschrauber C16 in das Krankenhaus nach Graz geflogen.

Kurz nach 12.00 Uhr fuhr der Wagen mit deutschem Kennzeichen auf der A2 Richtung Wien bei Oberwart auf einen polnischen Sattelschlepper auf. Die Beifahrerin erlitt dabei schwere, der Lenker selbst nur leichte Verletzungen. Die Autobahn war am Samstagnachmittag für Aufräumarbeiten gesperrt, es bildete sich bereits Rückstau.