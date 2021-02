Pkw krachte in der Oststeiermark auf A2 in Lkw: zwei Verletzte

Beifahrerin des Autolenkers von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit

Bei einem Unfall auf der A2, der Südautobahn, sind am Samstag bei St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zwei Personen verletzt worden. Ein Lenker geriet mit seinem Pkw auf den Beschleunigungsstreifen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in einen Lkw. Die Beifahrerin des Autolenkers wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer kam mit einer Gehirnerschütterung davon, teilte die Polizei mit.

Gegen 12.15 Uhr war ein Deutscher mit seinem Pkw auf der A2 in Richtung Wien unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes St. Johann in der Haide geriet er plötzlich auf den Beschleunigungsstreifen. Dort befand sich gerade ein polnischer Lkw, der auf die Autobahn auffahren wollte, und es kam zur Kollision. Die 64-jährige Beifahrerin des Pkw-Lenkers wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht, ihr Mann ins LKH Hartberg. Der 44-jährige Pole blieb unverletzt. Die Alkotests bei den Lenkern verliefen negativ.