Pkw krachte nach Unfall in Wien auf Zaun von Autohaus

Ein 52-jähriger Mann ist am Montagabend mit seinem Pkw auf der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf mit einem anderen Wagen kollidiert und dann in den Zaun eines Gebrauchtwagenhändlers gekracht. Drei Personen - die beiden Lenker und ein Mitfahrer - wurden durch den Crash verletzt, zwei auf dem Gelände des Geschäfts geparkte Pkw wurden beschädigt, berichtete die Exekutive.

Die Verletzten wurden von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Sie konnten mittlerweile in häusliche Pflege entlassen werden, hieß es seitens der Polizei.