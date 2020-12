Pkw-Lenker bei Frontalzusammenstoß mit Lkw in Mistelbach getötet

Beide Fahrzeuge in Brand geraten - Insassen von Lastwagen schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B40 in Mistelbach ist am späten Donnerstagabend ein 25-jähriger Weinviertler ums Leben gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich waren der Pkw des jungen Mannes und ein Lkw in einer Kurve kollidiert. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand.

Die Insassen des Lastwagens, tschechische Staatsbürger im Alter von 45 und 39 Jahren, retteten sich ins Freie. Sie wurden laut Polizei schwer verletzt und ins Landesklinikum Mistelbach transportiert. Der 25-Jährige starb am Unfallort.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Erhebungen zum konkreten Hergang der Kollision werden von der Polizeiinspektion Mistelbach geführt.