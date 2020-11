Pkw-Lenker bei Kollision mit Traktorgespann in Steiermark verletzt

Fahrzeuge kamen durch Wucht des Zusammenstoßes von Straße ab - BILD

Ein Autolenker ist Freitagmittag nahe Lieboch in der Steiermark gegen ein Traktorgespann gefahren und dabei schwer verletzt worden, teilte die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen in einer Aussendung mit. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab. Der Pkw-Lenker habe sich zwar noch selbst aus dem Wrack befreit, klagte aber über starke Schmerzen am Oberarm. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in das UKH Graz. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.