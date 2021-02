77-Jähriger war seitlich gegen Schienenfahrzeug gekracht

In der Langenloiser Katastralgemeinde Gobelsburg (Bezirk Krems) ist ein Pkw-Lenker am Freitagnachmittag bei der Kollision mit einem Triebwagen verletzt worden. Der 77-Jährige war mit seinem Auto Polizeiangaben zufolge aus unbekannter Ursache an einer Eisenbahnkreuzung seitlich gegen das Schienenfahrzeug gekracht. Der Pensionist wurde in das Universitätsklinikum Krems transportiert. Die 15 Zuginsassen kamen ohne Blessuren davon.