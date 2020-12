Pkw-Lenker waren auf A4 bei Schwechat viel zu schnell unterwegs

22 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer mit 218 km/h gemessen, 25-Jähriger mit 201 km/h

Auf der Ostautobahn (A4) beim Flughafen Wien in Schwechat sind am Wochenende zwei Pkw-Lenker aus Wien viel zu schnell unterwegs gewesen. Ein 22 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag mit 218 km/h gemessen, ein 25-Jähriger mit 201 km/h. Beide Männer wurden angehalten und in der Folge angezeigt.

Die eklatanten Überschreitungen der maximal erlaubten 130 km/h waren am Samstagabend festgestellt worden. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat hatten auf der Richtungsfahrbahn Wien der A4 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.