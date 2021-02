Pkw-Neuzulassungen im Jänner eingebrochen, Alternativantriebe boomten

Pkw-Kurzzulassungen im ersten Quartal gestiegen Die Pkw-Kurzzulassungen sind in Österreich im ersten Quartal 2012 deutlich gestiegen: Die Tageszulassungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,5 Prozent auf 6.125, teilte die Statistik Austria mit. Ihr Anteil an den gesamten Pkw-Zulassungen erhöhte sich auf 6,9 Prozent, nach 5,1 Prozent in den ersten drei Monaten 2011.