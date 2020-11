Pkw prallte auf A2-Auffahrt im Bezirk Baden gegen Betonmauer

Im Bereich einer Auffahrt auf die Südautobahn (A2) im Raum Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist in Richtung Wien am Donnerstag eine Lenkerin mit ihrem Pkw gegen eine Betonmauer geprallt. Die Frau wurde nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos von Helfern aus dem Wagen befreit und mit Verletzungen in Krankenhaus eingeliefert. Der angeforderte Notarzthubschrauber "Christophorus 3" wurde letztlich nicht benötigt.

Für anfängliche Verwirrung bei den Einsatzkräften in Sachen Alarmierung sorgte ein weiterer Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe. In der Bad Vöslauer Katastralgemeinde Gainfarn waren zwei Autos zusammengestoßen, die Kollision war zunächst für den Unfall auf der A2-Auffahrt gehalten worden.