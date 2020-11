Pkw prallte im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gegen Baum - Zwei Verletzte

Alkoholisierter 45-jähriger Lenker kam mit Pkw bei Hornstein ins Schleudern - Beifahrer eingeklemmt

In Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Montagnachmittag ein Pkw seitlich gegen einen Baum geprallt. Der 45-jährige Lenker, war auf der L321 aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der Mann war, wie sich herausstellte, alkoholisiert. Er und sein 47-jähriger Beifahrer wurden verletzt, die Rettung brachte beide ins Krankenhaus Eisenstadt.

Durch die Wucht des Anpralls war laut Feuerwehrangaben die Beifahrerseite des Unfallfahrzeuges stark eingedrückt worden. Der Beifahrer war zwischen Tür und Mittelkonsole eingeklemmt. Der leicht verletzte Fahrer konnte das Wrack noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen.

Die mit insgesamt 23 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückten Feuerwehren aus Neufeld und Hornstein bargen den verunglückten Wagen und reinigten die Fahrbahn. Die L321 war im Unfallbereich etwa eine Stunde für den Fahrzeugverkehr gesperrt.