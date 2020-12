Pkw-Scheinwerfer eingeschlagen - Fünfstelliger Schaden in Eisenstadt

Unbekannte zertrümmerten Frontscheinwerfer von vier Fahrzeugen - Polizei ersucht nach Vandalenakt auf Firmengelände um Hinweise

Im Eisenstädter Ortsteil Kleinhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) haben Unbekannte am Wochenende auf einem Firmengelände die Scheinwerfer von vier abgestellten Pkw eingeschlagen. Bei dem Vandalenakt entstand ein Schaden im unteren, fünfstelligen Bereich, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Hinweise aus der Bevölkerung werden an die nächste Polizeidienststelle erbeten.