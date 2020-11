Pkw-Überschlag sorgte auf der A2 in NÖ für Stau im Abendverkehr

Richtungsfahrbahn Wien wurde während Bergearbeiten verengt - Zwei Personen verletzt - BILD

Der Überschlag eines Pkws bei Leobersdorf (Bezirk Baden) hat am Mittwoch auf der Südautobahn (A2) für mehrere Kilometer Stau im Abendverkehr gesorgt. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt wurde die Richtungsfahrbahn Wien während der Bergearbeiten verengt. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen verletzt.

Feuerwehr und Rettung waren laut den Helfern mit einer Vielzahl an Einsatzkräften ausgerückt. Erst an Ort und Stelle wurde klar, dass keiner der Insassen im Unfallwagen eingeklemmt worden war. Das stark beschädigte Auto wurde per Kran geborgen und an einem nahen Rastplatz vorübergehend abgestellt.