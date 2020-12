Pkw überschlug sich auf der Höhenstraße an einer Böschung

Fahranfänger war ins Schleudern geraten - Beifahrerin schwer verletzt - BILD

Ein Führerscheinneuling ist am Montagabend auf der Wiener Höhenstraße ins Schleudern geraten. Der Pkw überschlug sich an einer Böschung und kam am Dach zu liegen, berichtete die Polizei am Dienstag. Sowohl der 19-Jährige als auch seine ein Jahr jüngere Beifahrerin konnten das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen. Doch während der Türke mit leichten Blessuren davon kam, wurde die junge Frau bei dem Unfall schwer verletzt.