Pkw überschlug sich in Wiener Neustadt - zwei Verletzte

In Wiener Neustadt sind in der Nacht auf Samstag zwei 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Fahrer war nach Angaben der Feuerwehr von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Gehsteig geschlittert. Nach der Kollision mit einem Zaunfundament überschlug sich das Fahrzeug und blieb in einem Garten auf dem Dach liegen.

Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem schwerbeschädigten Wrack befreien. Sie wurden ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert, teilte die Polizei mit.