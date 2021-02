Pkw und Lastenrad kollidierten in Wien - Frau leicht verletzt

Unfallgegner blieb unverletzt. - BILD

In Wien-Penzig ist am Freitag eine 71 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Frau war als Lenkerin eines Pkw mit einem Lastenrad zusammengestoßen. Sie zog sich dabei Prellungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Lenker des motorisierten Lastenfahrrads blieb unverletzt. Über den Unfallhergang machten die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben, berichtete die Polizei am Samstag.

Die beiden Fahrzeuge waren gegen 10.30 Uhr in der Waidhausenstraße kollidiert, als das Lastenfahrrad vom 60-Jährigen ausgeparkt wurde. Der Mann gab an, dass er dabei auf dem Lenkersitz saß. Die 71-Jährige wiederum war der Ansicht, dass der Mann neben dem Dreirad rannte und den Lenker festhielt.