Plädoyers für Frauenquote in Vorständen wie in Aufsichtsräten

BKS-Chefin Stockbauer: Quote wirkt - Heinisch-Hosek für Frauenquote - UNIQA-Chef Brandstetter schwankt

Die Frage, ob Österreich eine Frauenquote für Vorstände von börsenotierten Unternehmen braucht, wurde bei einer Online-Veranstaltung des Börsianer-Salons am Dienstag nicht sehr kontrovers diskutiert. Für die Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, Herta Stockbauer, ist klar, dass eine Quote für die Vorstände wie bei den Aufsichtsräten wirken würde, allerdings müsste man den Unternehmen eine Übergangsfrist geben.

SPÖ-Frauensprecherin und ehemalige Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek verwies auf den öffentlichen Dienst, wo schon seit 1993 eine Quotenregelung für Führungspositionen bestehe: Bei gleicher Qualifikation werde solange jemand vom unterrepräsentierten Geschlecht genommen, bis eine bestimmte Quote erreicht wird, zunächst 40 Prozent und seit 2012 50 Prozent. Die SPÖ-Fraktion im Parlament wolle auch bei den Unternehmensvorständen eine Quote: Wenn etwa ein Vorstand aus drei Personen bestehe, sollte eine Frau dabei sein.

Für Elke Hofmann, Leiterin der deutschen Praxisgruppe CEO & Board Advisory bei der Personalberatung Egon Zehnder, wäre es schön gewesen, mehr Frauen in Führungsfunktionen auch ohne Quote zu schaffen, aber das gehe einfach viel zu langsam. Ihrer Ansicht nach müssten Unternehmen bei der Besetzungslogik umdenken und auch offen für Bewerberinnen von außerhalb des Unternehmens oder aus dem Ausland sein. Die Möglichkeiten der Kinderbetreuung spielten auch eine große Rolle, schilderte sie eigene Erfahrungen: Bei ihrer Arbeit in London gab es Kindergärten mit Öffnungszeiten von 7 bis 19 Uhr, so dass sie auch an beruflichen Meetings in den Randzeiten teilnehmen konnte. Auch Ganztagsschulen seien in Großbritannien üblich. Bei der Rückkehr nach Deutschland mit einem Volksschulkind erlebte sie plötzlich Probleme in der Nachmittagsbetreuung.

UNIQA-Konzernchef Andreas Brandstetter leitet einen Vorstand "von neun weißen Männern zwischen 40 und 65", wie er selber formulierte. Dass keine einzige Frau im neunköpfigen Vorstand sitze, gebe "kein zeitgemäßes Bild" ab, räumte er ein. Er habe es wohl mit "Laissez-faire" selber "verschludert". Nun müsse man hart daran arbeiten, dies zu ändern, denn es gebe durchaus qualifizierte Frauen am Finanzmarkt. Zu einer Frauenquote für Vorstände sei er "schwankend" eingestellt, manchmal denke er, es wäre besser mit einer Quote, dann sorge er sich um eine polarisierende Wirkung. Allerdings habe für den UNIQA-Aufsichtsrat die Frauenquote funktioniert: "Auf einmal gab es hoch qualifizierte Frauen." Im Unternehmen mache man jetzt verpflichtende Trainings für die Führungsteams zu unbewussten Vorurteilen und habe eine Diversity-Beauftragte installiert.

BKS-Chefin Stockbauer hat 2012 ein Frauenförderungsprogramm in ihrer Bank etabliert. Dadurch wurde die Quote von Frauen in Führungspositionen in acht Jahren von 25 auf 33 Prozent angehoben. Die Bank-Chefin sieht die hohe Teilzeitquote von Frauen als ein Problem. In Österreich arbeiten 75 Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren Teilzeit - "das wäre nicht schlimm, wenn man danach eine zweite Karriere anstrebt, aber dazu kommt es nicht", gab sie zu bedenken. Außerdem habe sie noch nie einen Mann erlebt, der bei einem Karriereangebot zögere, "der sagt sofort ja", während Frauen hier oft zuerst Bedenkzeit bräuchten und sich mit anderen beraten wollten. Sie appellierte an Frauen, Karrierepläne zu machen und sich längerfristige Ziele zu setzen.

Auf die "konservative Gesellschaft mit konservativen Rollenbildern" in Österreich verwies Heinisch-Hosek. Bei Frauen heiße es schnell, sie seien "Rabenmütter", wenn sie Karriere machen wollten, von "Rabenvätern" sei aber nie die Rede.

Laut einer Studie der Beratungsfirma EY waren zu Beginn des Jahres 2021 nur 15 von 190 Vorstandsmitgliedern in heimischen börsennotierten Firmen weiblich, ein Anteil von 7,9 Prozent. In Österreich gibt es keine Quotenvorgaben für den Vorstand. Eine verpflichtende Geschlechterquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten gilt seit Anfang 2018 für Kapitalvertreter-Neubestellungen bei börsennotierten oder großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.