Plagiate - Elektronischer Check heute an Tagesordnung

Konsequenzen je nach Schwere des Plagiats

Rund 55.000 ordentliche Studienabschlüsse gibt es in Österreich jährlich an den diversen Hochschulen - und bei einem Großteil davon müssen wissenschaftliche Abschlussarbeiten verfasst werden. Mittlerweile ist dabei, anders als früher, meist ein elektronischer Plagiatscheck an der Tagesordnung. Auch im Nachhinein können Titel aberkannt werden.

Die grundlegende Erfordernis der wissenschaftlichen Arbeit will man im Bildungsministerium nicht in Frage stellen. "Es liegt im Wesen eines Hochschulstudiums, dass man wissenschaftliches Arbeiten lernt", so Hochschulsektionschef Elmar Pichl zur APA. "Die Frage, wie viele Wissenschafter braucht es, um eine bestimmte Anzahl an Arbeiten zu betreuen, ist natürlich schwierig zu beantworten und die Konkretisierung der Diskussion um Betreuungsverhältnisse. Daraus jetzt aber den Umkehrschluss zu ziehen, wir lassen das wissenschaftliche Arbeiten sein, wäre falsch."

Natürlich sei heute der elektronische Plagiatscheck an der Tagesordnung, so Pichl. Dabei könne aber nur die Arbeit mit bisherigen Publikationen abgeglichen werden. Der jeweilige Betreuer müsse dann das Ergebnis des Checks bewerten und kontextualisieren. "Das ist ja nur eine Analyse, wie intensiv andere Quellen verwendet wurden." Der Betreuer müsse dann etwa feststellen, inwieweit dabei auch richtig zitiert wurde.

Aber nicht nur elektronische Überprüfungen können Plagiate auffliegen lassen: Gehäufte Rechtschreib- und Grammatikfehler nur in einzelnen Passagen oder wechselnde Zitierstile sind weitere Hinweise. Ein Plagiat liegt übrigens dann vor, "wenn Texte, Inhalte oder Ideen übernommen und als eigene ausgegeben werden. Dies umfasst insbesondere die Aneignung und Verwendung von Textpassagen, Theorien, Hypothesen, Erkenntnissen oder Daten durch direkte, paraphrasierte oder übersetzte Übernahme ohne entsprechende Kenntlichmachung und Zitierung der Quelle und der Urheberin oder des Urhebers", heißt es im Universitätsgesetz. Auch wenn ein Text aus einer fremden Sprache wortgetreu übersetzt und ohne Quellenangabe verwendet wird, gilt das als Plagiat.

Welche Konsequenzen Plagiate haben, hängt meist von der Schwere ab - also etwa wie häufig sich solche in der Arbeit finden, ob ganze Gedankengänge oder nur Formulierungen übernommen wurde und ob vorsätzlich gehandelt oder nur "unsauber" zitiert wurde. Ist das Vergehen nur geringfügig, kann eventuell noch verbessert werden. Unterbleibt dies oder ist das Plagiat schwerwiegender, kann die Arbeit mit einem Nicht Genügend beurteilt werden. Darüber hinaus kann der Betroffene bis zu einem Jahr vom Studium gesperrt werden. Eine andere mögliche Sanktion ist die Änderung des Themas. Die genaue Vorgangsweise und Sanktionsmöglichkeiten sind von Hochschule zu Hochschule anders.

Beim nachträglichen Auffliegen eines Plagiats kann auch der akademische Grad aberkannt werden. Österreichweite Zahlen dazu gibt es nicht. Zur Einordnung: An der größten Universität des Landes, der Uni Wien, wurden in den vergangenen 15 Jahren 50 Verfahren deswegen eingeleitet. In 26 Fällen führten diese zur Aberkennung eines Titels.

Im Bildungsministerium macht man sich nun grundlegend Gedanken über das Thema Digitalisierung: Durch Corona sei man mit einer viel intensiver digitalisierten Hochschullandschaft konfrontiert, so Pichl zur APA. "Das löst Herausforderungen aus von Quellenkritik über den Umgang mit digitalen Quellen bis zu wissenschaftlichem Arbeiten und digitalem Schummeln. Das haben wir seit einigen Monaten auf der Agenda."