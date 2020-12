Platter sieht Tirol trotz Corona auf stabilen finanziellen Beinen

Tirol bleibt bei beschlossenem Doppelbudget - Aber zusätzliche Darlehensaufnahme - Voraussichtlich kein Nulldefizit in kommenden Jahren

Trotz der großen finanziellen Herausforderungen, die die Coronakrise mit sich brachte, sieht Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) Tirol auf stabilen finanziellen Beinen. Das bereits beschlossene Doppelbudget für die Jahre 2020/2021 bleibe trotz der durch Corona entstandenen Mehrkosten in vollem Umfang bestehen, sagte Platter am Mittwoch in einem mündlichen Bericht im Landtag. Trotzdem müsse Tirol den bisher eingeschlagenen Weg eines Nulldefizits verlassen.

"In den nächsten Jahren wird es kein Nulldefizit geben", erklärte Platter. Heuer werde Tirol voraussichtlich 310 Mio. Euro an Darlehen aufnehmen. 2021 sei eine zusätzliche Darlehensaufnahme in der Höhe von 270 Mio. Euro geplant, um die Einnahmenausfälle abzudecken. Insgesamt wurde ein Mehrbedarf gegenüber dem Budget von 544 Mio. Euro erwartet. Trotzdem werde Tirol auch nach der Krise besser da stehen als viele andere. "Wir haben die geringste Pro-Kopf-Verschuldung im Bundesländervergleich. Wir haben das Familiensilber nicht verscherbelt", so der Landeshauptmann.

Durch die solide Finanzpolitik in den vergangenen Jahren sei Tirol nun auch in der Lage "mehr als alle anderen" zu investieren. Das Doppelbudget bleibe unangetastet, weil auch die Zielsetzungen die gleichen geblieben sind, meinte Platter. In absehbarer Zeit werde es wieder ein Nulldefizit geben, blickte der Landeshauptmann in die Zukunft, jetzt sei es aber notwendig Darlehen aufzunehmen.

Im Jahr 2021 müsse die Coronapandemie weiterhin mit allen Mitteln bekämpft werden. "Wir dürfen, was wir zustande gebracht haben, nicht aufs Spiel setzen", warnte Platter in Hinblick auf die Weihnachtsfeiertage. Im kommenden Jahr werde man auch mit den Impfungen beginnen. Der Impfstoff sei bestellt, man sei startklar. Trotzdem sprach sich Platter einmal mehr gegen eine Impfpflicht aus. "Ich bin für Eigenverantwortung, aber je mehr sich impfen lassen, desto schneller können wir die Pandemie bewältigen", appellierte Platter an die Bevölkerung.