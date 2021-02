Podcast-News - Grünes Leben, Generationen und Multikulturalität

Ö1 startet mit "Sag's multi" neues Format zu Multikulturalität und Mehrsprachigkeit - "Jung und jünger" widmet sich Gespräch zwischen Generationen - "Grünes Mikro" setzt auf Nachhaltigkeit

Zahlreiche neue Podcasts erweitern das vielfältige Angebot am deutschsprachigen Markt. Während sich ein neuer Ö1-Podcast der Mehrsprachigkeit und Multikulturalität widmet, setzt "Jung und jünger" auf das Thema Generationen. Das "Grüne Mikro" bietet Hintergründe zum Thema Nachhaltigkeit.

NEUER Ö1-PODCAST "SAG'S MULTI": Jüngst startete Ö1 mit dem Podcast "Sag's multi" eine neue Initiative zu Multikulturalität und Mehrsprachigkeit. Dabei führt Eser Akbaba jeden Freitag "Gespräche über Rassismus, Frauenquote, Krieg, Flucht, Grenzen, Höhen, Tiefen, Familie und natürlich Mehrsprachigkeit". Zu hören ist "Sag's multi" nicht nur als Ö1-Podcast, sondern auch auf Radio Campus. Basis ist der gleichnamige mehrsprachige Redewettbewerb aus dem Vorjahr.

Zu Wort kommen Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs sowie Prominente aus Kunst, Kultur, Medien und Sport. Angekündigt sind u.a. Gäste wie die Musical-Sängerin Ana Milva Gomes, der Boxer Marcos Nader oder SK-Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic. Sie alle sollen Einblicke in ihren persönlichen Lebensweg geben und von "Erlebnissen aus ihrer Kindheit mit Mehrsprachigkeit, kulturellen Prägungen und den Herausforderungen, Internationalität zu leben", berichten. (Infos unter www.sagsmulti.at)

GENERATIONENPODCAST "JUNG UND JÜNGER": Am morgigen Freitag schickt die Audio-Plattform "Audible" eine neue Eigenproduktion an den Start: Als "Podcast zwischen den Generationen" werden Gespräche zwischen der deutschen Moderatorin Christine Westermann (72) und dem Schauspieler Edin Hasanovic (28) angekündigt. In "Jung und Jünger" geht es um "persönliche Erfahrungen und das Leben", jede Folge hat ein anderes Thema, wie Audible dazu ankündigte.

GRÜNE THEMEN IN "GRÜNES MIKRO": Wer sich für nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen begeistert, wird seine Freude am neuen Podcast "Grünes Mikro" haben. Dabei handelt es sich um eine Kollaboration zwischen der Markenbewertungs-Organisation "Green Brands" und dem Online-Portal "LifeVerde". In der ersten Folge ist die Fernsehköchin und Grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener zu Gast. Neue Folgen soll es vierzehntätig immer montags geben. (Infos unter www.Grünes-Mikro.de)