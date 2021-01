PÖ-Antrag auf Schließung von Asyl-Unterkunft in Klingenbach

In kommender Landtagsitzung - Tschürtz fordert Obergrenze für Asylwerber in Gemeinden

Die FPÖ Burgenland will ihre Forderung nach einer Schließung des Asylwerberheims in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mit einem Dringlichkeitsantrag im Ende Jänner stattfindenden Landtag unterstreichen. Neben der Schließung der Unterkunft werde man in dem Antrag eine Wiedereinführung der Asylwerber-Obergrenze von einem Prozent der Gemeindebevölkerung fordern, teilte der freiheitliche Klubobmann Johann Tschürtz am Dienstag in einer Aussendung mit.