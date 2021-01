Polak und Mayr-Harting bleiben OSZE-Sonderbeauftragte

Theologin und Spitzendiplomat von neuem schwedischen Vorsitz bestätigt

Die Wiener Theologieprofessorin Regina Polak (53) und der Spitzendiplomat Thomas Mayr-Harting (66) sind weiterhin Sonderbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Wie Kathpress am Freitag meldet, bestätigte der schwedische OSZE-Vorsitz Polak als Beauftragte im Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Mayr-Harting bleibe Sondergesandter für den Transnistrien-Konflikt.

Polak leitet das Institut für Praktische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien und hat bereits eine einjährige Amtsperiode als OSZE-Sondervertreterin hinter sich. Mayr-Harting war von 2003 bis 2008 als politischer Direktor die Nummer drei im österreichischen Außenministerium und danach EU-Botschafter bei den Vereinten Nationen. Seine OSZE-Funktion übernahm er wie Polak Anfang 2020.

Schweden löste mit Jahreswechsel Albanien als OSZE-Vorsitzland. Die derzeit 14 Sonderbeauftragten werden vom jeweiligen Vorsitz ernannt. Als OSZE-Sonderbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus bzw. gegen Intoleranz und Diskriminierung von Muslimen amtieren der Rabbiner Andrew Baker vom "American Jewish Committee" (AJC) und der frühere türkische Botschafter beim Heiligen Stuhl, Mehmet Pacaci.

Der OSZE mit Sitz in Wien gehören 57 Staaten an. Sie umfasst vor allem europäische Länder, aber auch die Staaten Zentralasiens, die USA und Kanada. Dazu kommen elf Partnerstaaten, die meisten in Nordafrika. Gegründet wurde die OSZE im Zuge des Ost-West-Konflikts durch die Helsinki-Verträge 1975, die wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung in Europa hatten.