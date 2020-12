Polen begrüßt Verbleib von US-Truppen in Deutschland

US-Kongresses will von Trump geplanten Abzug von 12.000 Soldaten blockieren

Polen hat die Absicht des US-Kongresses begrüßt, den vom abgewählten Präsidenten Donald Trump geplanten Abzug von 12.000 US-Soldaten aus Deutschland zu blockieren. Eine größere amerikanische Militärpräsenz in Europa erhöhe das polnische Gefühl von Sicherheit, sagte Vize-Außenminister Marcin Przydacz am Samstag im Radiosender RMF.FM. "Wenn die amerikanische Seite also ihre Entscheidung zu der Anwesenheit in Deutschland ändert, werden auch wir das mit Freude aufnehmen."

Demokraten und Republikaner im Kongress hatten sich verständigt, den Abzug von einem Drittel der US-Truppen in Deutschland über ein Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt zu blockieren. Das Verteidigungsministerium soll nun in einem Bericht darlegen, ob ein solcher Abzug in nationalen Interesse wäre. Frühestens 120 Tage danach dürfe die Zahl der stationierten US-Soldaten die Grenze von 34.500 unterschreiten. Trump hatte den Teilabzug Mitte Juni mit zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet.

Przydacz betonte, die Absicht des US-Kongresses habe keine Auswirkungen auf die vereinbarte Erhöhung des US-Truppenkontingents in Polen. Dies seien voneinander getrennte Themen. "Die Amerikaner haben nie angekündigt, dass eine konkrete Einheit aus Deutschland an einen konkreten Standort in Polen verlegt werden soll." Im August hatten die USA und Polen einen Vertrag zur Entsendung von 1000 weiteren US-Soldaten unterzeichnet. Die USA haben bisher 4500 Soldaten in dem NATO-Mitgliedsland stationiert.