Polen: Kandidat für Amt des Menschenrechtsbeauftragten abgelehnt

Senatoren stimmten mehrheitlich gegen Wawrzyk

In Polen hat der von der Opposition kontrollierte Senat den Kandidaten der nationalkonservativen PiS-Regierung für das Amt des Menschenrechtsbeauftragten abgelehnt. In der zweiten Kammer des Parlaments stimmten am Donnerstag 51 von 100 Senatoren gegen den 53-jährigen PiS-Abgeordneten Piotr Wawrzyk.

Regierung und Opposition suchen schon länger nach einem Nachfolger für Amtsinhaber Adam Bodnar. Der Verfassungsrechtler hat das Amt seit 2015 inne. Bodnar ist einer der schärfsten Kritiker der PiS-Regierung. Seine Amtszeit ist eigentlich schon abgelaufen, er darf per Gesetz aber im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Die nationalkonservative Regierung sinnt darauf, Bodnar schnell von dem Posten zu entfernen: Im März soll das Verfassungsgericht prüfen, ob dessen weiterer Verbleib im Amt verfassungskonform ist.