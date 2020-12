Polen spricht von Einigung mit Deutschland und Ungarn zu EU-Finanzen

Berlin und Budapest bestätigen zunächst nicht - Sondersitzung geplant

Polen und Ungarn haben nach Angaben eines Vertreters der Regierung in Warschau dem deutschen Kompromissvorschlag zur Lösung des Streits über den EU-Finanzrahmen zugestimmt. Man warte nun aber noch auf das Okay aus den Niederlanden und anderen skeptischen Mitgliedstaaten, sagte er am Mittwoch. Nach Angaben aus EU-Kreisen lädt die deutsche Ratspräsidentschaft vermutlich am späten Mittwochnachmittag zu einer Sondersitzung der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel ein.

Polens Vizeregierungschef Jaroslaw Gowin erklärte am Mittwoch in Warschau: "Es gibt eine Absprache im Dreieck-Warschau-Berlin-Budapest". Er glaube, dass auch die übrigen 24 Hauptstädte innerhalb der EU diese Vereinbarung mittragen könnten. Details dazu, wie die Lösung aussehen könnte, nannte Gowin nicht. Er sei optimistisch, dass es Regierungschef Mateusz Morawiecki während des EU-Gipfels an diesem Donnerstag und Freitag gelingen werde, ein "gutes Abkommen" in der Frage des EU-Budgets zu verhandeln.

Deutschland und Ungarn wollten die Äußerungen aus Polen zunächst nicht bestätigen. Die stellvertretende deutsche Regierungssprecherin Martina Fietz verwies lediglich auf eine Äußerung von Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag in Berlin. Dort hatte die deutsche Kanzlerin in der Früh zu den Einigungschancen mit Polen und Ungarn gesagt: "Auch da kann ich ihnen leider noch nicht sagen, ob das gelingen wird oder nicht." Fietz betonte, dass eine Lösung von allen 27 EU-Staaten getragen werden müsse. Auch in Budapest gab es zunächst keine Bestätigung des Kompromisses.

Nach Angaben der polnischen Ausgabe der "Deutschen Welle" geht es in dem Kompromiss um drei Elemente: Eine beigefügte Erklärung über die genaue rechtsstaatliche Durchführung, die betont, dass die Verordnung die Rechtsstaatlichkeit und EU-Finanzen betrifft, aber nicht etwa Migration oder Familienrecht. Das zweite Element ist eine "Sicherheitsbremse", wonach betroffene Länder beantragen können, die Diskussion über die Auszahlung von Mitteln auf den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zu verschieben. Drittens geht es um eine Klärung der Verordnung durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH), erst danach soll sie angewendet werden können.

In dem Streit hatten sich Polen und Ungarn bisher geweigert zu akzeptieren, dass die Auszahlung von EU-Mitteln von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängt. Der EU-Finanzrahmen umfasst bis zum Jahr 2027 eine Summe von gut 1,8 Billionen Euro. Darin enthalten ist auch der Corona-Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro. Ungarn und Polen stehen schon seit langem in der Kritik wegen ihres Umgangs mit der Justiz und den Medien. Gegen beide Länder läuft bereits ein EU-Verfahren.

Vor allem Länder wie die Niederlande und Luxemburg hatten zuletzt gewarnt, dass eine Einigung nicht zu einer Verwässerung des geplanten neuen Verfahrens zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen in der EU führen dürfe. Sollte es in dem Streit keine Lösung geben, wird der EU vermutlich ab Jänner nur noch eine Art Notbudget zur Verfügung stehen. Zahlreiche Programme aus Bereichen wie Forschung, Gesundheit, Bildung und Jugend könnten dann nicht starten. Zudem müsste ein Weg gefunden werden, um das geplante 750 Milliarden Euro schwere Corona-Konjunkturprogramm ohne Polen und Ungarn zu organisieren.