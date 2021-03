Polen: Tadeusz Wojda neuer Erzbischof von Danzig

Pallottiner war bisher Erzbischof von Bialystok

Tadeusz Wojda (64) ist neuer Erzbischof im polnischen Danzig Gdansk). Der Vatikan teilte laut Kathpress die Ernennung durch Papst Franziskus am Dienstag mit. Der Pallottiner war bisher Erzbischof von Bialystok. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seinen vehementen Einsatz für traditionelle Familienwerte. Zwischen 2012 und 2017 war Wojda an der Römischen Kurie Untersekretär der Kongregation für die Evangelisierung der Völker.

In Danzig tritt Wojda die Nachfolge des seit August emeritierten Erzbischofs Slawoj Leszek Glodz (75) an. Übergangsweise hatte der Papst damals den Bischof von Elblag (Elbing), Jacek Jezierski (71), mit der Verwaltung der benachbarten Erzdiözese betraut.

Im November leitete der Vatikan eine Untersuchung gegen Glodz ein. Im Oktober 2019 hatten sich 16 Priester der Erzdiözese Danzig in einem Schreiben an den päpstlichen Botschafter in Warschau unter anderem darüber beschwert, dass der damalige Ortsbischof Anzeigen wegen sexueller Belästigungen gegen Priester vertuscht habe. Glodz wies die Anschuldigungen zurück.