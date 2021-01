Polens Präsident: Wahrheit über den Holocaust wird ewig währen

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen dieses Mal die in Auschwitz inhaftierten und ermordeten Kinder.

Polens Präsident Andrzej Duda sieht es als die Pflicht seines Landes an, das Gedenken an die Opfer der Gräueltaten in dem deutschen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu bewahren. "Es ist unsere Pflicht, alle materiellen Beweise, Erinnerungsstücke und Zeichen ihrer Existenz, ihres Lebens und ihres Martyriums zu erhalten, damit die Menschheit sie nie vergisst", sagte Duda am Mittwoch online in einer Rede zur Gedenkfeier der Gedenkstätte Auschwitz.

"Die Wahrheit über den Holocaust und das Gedenken daran werden ewig währen", sagte Duda weiter. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen dieses Mal die in Auschwitz inhaftierten und ermordeten Kinder. Nach Schätzungen der Gedenkstätte wurden mindestens 232.000 Kinder und Jugendliche nach Auschwitz deportiert, die meisten von ihnen jüdischen Glaubens. Mehr als 200.000 überlebten das Lager nicht. Im Jänner 1945 wurden dort mehr als 700 Kinder befreit.

Einheiten der sowjetischen Roten Armee hatten das Konzentrationslager am 27. Jänner 1945 erreicht. Sie befreiten rund 7500 noch lebende Häftlinge. Der Name Auschwitz hat sich als Synonym für den Holocaust und Inbegriff des Bösen weltweit ins Bewusstsein eingebrannt. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie während der Shoah etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens.