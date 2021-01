Politische Konsultationen in Rom treten in entscheidende Phase

Italienischer Präsident Mattarella empfängt Sozialdemokraten und Renzi-Partei

In Rom hat inmitten der Regierungskrise Tag zwei politischer Konsultationen begonnen. Die Gespräche von Italiens Präsident Sergio Mattarella zur Bildung einer neuen Regierung treten damit in die entscheidende Phase. Mattarella empfängt am Donnerstag mehrere Parteidelegationen, darunter jene der regierenden Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD) und von Italia Viva, der Kleinpartei, die vor zwei Wochen aus der Koalition austrat und die Regierungskrise ausgelöst hat.

Italia-Viva-Gründer und Ex-Premier Matteo Renzi kritisierte am Mittwoch die Bildung der Fraktion der "Europäer", einer Gruppe aus liberal- und europaorientierten Parlamentariern, die einer Regierungskoalition um den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte beitreten will. Die neue Fraktion besteht aus Überläufern aus der oppositionellen Forza Italia sowie aus Parlamentariern, die in den vergangenen Monaten die regierenden, populistischen Fünf Sterne und andere Parteien verlassen hatten. Die Bildung einer Gruppe von Überläufern zur Stützung einer neuen Mehrheit bezeichnete Renzi als "skandalös".

Nach dem Bruch mit Renzi vor zwei Wochen war die Regierungskoalition geplatzt. Der parteilose Premier Conte überstand Anfang vergangener Woche zwar eine Vertrauensabstimmung im Parlament. Eine absolute Mehrheit der Stimmen erhielt er aber nur im Abgeordnetenhaus, im Senat gewann er das Vertrauensvotum nur mit einer relativen Mehrheit der Stimmen und nur dank der Stimmenthaltung von Italia Viva.

Am Freitag trifft Mattarella die Delegationen der Fünf-Sterne-Bewegung, der stärksten Einzelpartei im italienischen Parlament, sowie der Oppositionsparteien. Danach nimmt sich der Präsident Zeit, um seine Schlüsse zu ziehen. Sollte Conte keine neue Koalition auf die Beine stellen können, könnte es zu vorgezogenen Parlamentswahlen kommen - zwei Jahre vor Ende der Legislaturperiode.