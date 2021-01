Politischer Karikaturist und Maulwurf-Vater: Luis Murschetz wird 85

Arbeitete im Laufe seiner Karriere für die "Süddeutsche Zeitung" ebenso wie "Die Zeit" - Schöpfer des Kinderbuchklassikers "Maulwurf Grabowski" - Geburtstag am 7. Jänner

"Eine Welt aus Strichen": So ist ein Buch von Luis Murschetz untertitelt und beschreibt das Oeuvre des Karikaturisten, Illustrators und Autors sehr treffend. Mit feiner, oft simpler Strichführung bringt Murschetz seit Jahrzehnten vorwiegend das politische Weltgeschehen zu Papier. Vielen ist der Zeichner, der am Donnerstag (7. Jänner) 85 Jahre alt wird, aber auch als Schöpfer von "Maulwurf Grabowski" ein Begriff.

Geboren wurde Luis Murschetz am 7. Jänner 1936 in Wöllan in der Untersteiermark (heutiges Slowenien), aufgewachsen ist er in Frohnleiten nördlich der steirischen Landeshauptstadt. In Graz absolvierte Murschetz seine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule, bevor er für einige Zeit in Rotterdam und London arbeitete. 1962 übersiedelte der Zeichner nach München, wo er heute noch lebt. Fünf Jahre später erschienen seine ersten politischen Karikaturen in der "Süddeutschen Zeitung", ab 1971 zeichnete er fast 40 Jahre lang auch für die Wochenzeitung "Die Zeit", wo er auf Paul Flora folgte.

Vorwiegend junge Leser erreichte Murschetz mit seinem 1972 veröffentlichten "Maulwurf Grabowski": Darin erzählt der Autor und Illustrator die Geschichte des titelgebenden Kleintiers, das aufgrund von Bauarbeiten aus seinem trauten Heim gerissen wird und sich erst nach einer abenteuerlichen Reise wieder in Ruhe seinem Maulwurfshügel widmen kann. Weitere Kinderbücher wie "Der Hamster Radel" oder "Der dicke Karpfen Kilobald" sollten folgen.

Das tägliche Brot für Murschetz blieb aber die Karikatur, deren deutschsprachiger Doyen er heute ist - und auch hier zeigt Murschetz einen Hang zur Körperfülle. "Ich habe die dicken Politiker am liebsten", gestand er im Vorjahr den "Salzburger Nachrichten" in einem Interview. Ansonsten nimmt er sich aktuellen Themen ebenso an wie etwas allgemeiner gehaltenen Gedankenspielen. Seine Arbeiten waren auch schon in einer Personale 2009 im Karikaturmuseum Krems zu sehen ("Beobachterstatus").

Für seinen "Zeit"-Kollegen und früheren deutschen Kulturstaatsminister Michael Naumann (SPD) ist Murschetz jedenfalls "ein politischer Autor, der mit wenigen Strichen erklärt, wie komisch, wie hilflos und wie schrecklich doch all die Wichtigtuer dieser Welt sein können", wie er zum 70. Geburtstag des Karikaturisten festhielt. "Er zeigt uns allen mit seinen ironischen Vignetten, seinen bisweilen auch kratzbürstigen Karikaturen, dass wir gerade dort nicht ganz ernst zu nehmen sind, wo wir es am meisten sein wollen: in den großen Dingen der Politik."

Damit hat sich Murschetz auch mehrfach Auszeichnungen erzeichnet, vom Schwabinger Kunstpreis bis zum Olaf Gulbransson Preis. Sein Wissen und Können gab er überdies bei der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg weiter.