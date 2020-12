Politologe: Delegierte zur CDU-Kandidatenwahl sind "Blackbox"

Karl-Rudolf Korte sieht in der Partei "Radikalisierung zum Männerverein"

"Die 1001 Delegierten sind eine Blackbox." Das sagte der Politikwissenschafter Karl-Friedrich Korte von der Universität Duisburg-Essen im APA-Interview über die bevorstehende Wahl eines Vorsitzenden der konservativen deutschen Unionspartei CDU. Man wisse nicht, wie sie entscheiden würden. Die meiste Zeit zum Telefonieren mit den einzelnen habe jedenfalls der bereits im Ruhestand befindliche Kandidat Friedrich Merz.

Die drei am digitalen Parteitag, dem 16. Jänner 2021, zur Wahl stehenden Kandidaten kommen alle aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW). Die Projektionen auf sie seien allerdings sehr unterschiedlich. Der derzeitige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sei laut Korte ein "Krisenlotse", der für eine Fortsetzung des Merkel-Kurses stehe.

Bei Friedrich Merz hingegen sei davon auszugehen, dass Merkels Erbe neu bewertet werde, eine Bruchlinie gezogen werde, um konservative Wähler anzuziehen. Norbert Röttgens "Auftritts-Charme" wiederum liege in den Schwerpunkten "viel digitaler, viel weiblicher, viel jünger". Röttgen sei auch der einzige gewesen, der das Rennen um den Vorsitz mit einem Modernisierungsansatz begonnen habe, so Korte.

Er habe zudem eindeutig einen Kompetenzvorsprung in Sachen Außenpolitik. Merz habe zumindest transatlantische Erfahrungen. Doch von jedem der drei Kandidaten sei Kontinuität in der Außenpolitik zu erwarten. Einen "schillernden Bruch" sieht Korte eher bei der SPD, "die sich im Moment sehr links aufstellt, pazifistischer wird". Auch dass die CDU gespalten sei, erkenne er nicht, sagt der Politologie-Professor. "Es ist auch in der Öffentlichkeit kein Wechselklima in irgendeiner Weise messbar."

Das weitere Verhältnis der CDU zur bayerischen Schwesterpartei CSU wäre irrelevant, stünden nicht 2021 Bundestagswahlen an. Aus CSU-Sicht ergebe sich dadurch eine Machtposition: "Sie wird sich einige Monate angucken, wie der neue Vorsitzende agiert." Sollten die Zustimmungswerte zum Neuen an der Spitze der CDU dramatisch einbrechen, werde sie entscheiden, ob sie Markus Söder als Kanzlerkandidaten mit ins Spiel bringe.

Söder hat während der Corona-Krise hohe Zustimmung in ganz Deutschland erhalten. Korte sieht zudem drei Rahmenbedingungen, die es so noch nie gab und die Kanzlerschaft eines CSU-Politikers begünstigen könnten: "Wir haben eine Ausnahmezeit, wir wissen nicht, wie Mobilisierung läuft.". Dann gehe Deutschland erstmals in eine Bundestagswahl ohne "Titelverteidiger". Schließlich gebe es keine messbare Wechselstimmung. "Alle drei sprechen dafür, dass die Chancen für Söder wesentlich größer sind, als sie je für Strauß und Stoiber waren."

Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach der Wahl zu einer Koalition aus Union und Grünen kommen werde, "ist relativ hoch", sagt Korte. Friedrich Merz hatte angekündigt, unter seinem konservativen Kurs würde die AfD auf die Hälfte schrumpfen. Da die Zustimmungswerte zur AfD gegenüber Anfang des Jahres aber in Richtung einer Stammwählerschaft von acht Prozent zurückgegangen seien, besteht laut Korte gar keine Notwendigkeit sie auf die Hälfte zu reduzieren. "Aber Merz verliert damit in der progressiven Mitte. Das ist nicht nur ein Nullsummenspiel, am Ende wird er weniger Wähler damit anziehen."

Dass sich unter den Kandidaten keine Kandidatin befindet, bewertet der Politologe als "dramatisch, weil die CDU komplett frauenlos wirkt". Es gebe lediglich eine Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, sonst agierten auch auf dieser Ebene in allen Bundesländern nur Männer. Nun sind auch Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel demnächst Geschichte. "Da ist keine Frau sichtbar, die für diese Partei so populär steht", sagt Korte. "Das wird eine Radikalisierung mit sich bringen im Hinblick auf einen Männerverein."

Dass der Parteitag digital stattfinde, könnte laut Korte ein anderes Wahlergebnis bringen, als bei einer Präsenzveranstaltung, meint der Politologe. Über einen "sehr disziplinierten Vortrag" könne keine Veränderung erreicht werden. Der Stellenwert der Rede sei online viel geringer als auf einem analogen traditionellen Parteitag: "Alle wissen vorher, wen sie eintippen, egal, was er sagt." Nicht nur das: "Das Virus entscheidet die Bundestagswahl." Es bestimme alle Wahlkampfthemen und -strategien sowie die Auswahl der Personen. "Scholz wäre in der SPD nie Kanzlerkandidat geworden, wenn es nicht das Virus gegeben hätte", vermutet der Politologe Korte.