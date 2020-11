"Lady" blieb unverletzt - BILD

Polizeibeamte haben am Dienstag in Bruck an der Leitha eine Ziege aus einem Weidezaun befreit. Das Tier mit dem Namen "Lady" hatte sich mit dem Kopf in der Vorrichtung verfangen und konnte sich nach Angaben der Exekutive vom Mittwoch nicht mehr selbst befreien. Zwei Uniformierte durchtrennten das Seilgeflecht und retteten den Vierbeiner, der bei der Aktion unverletzt bleib.