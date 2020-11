Polizei ermittelt nach Einbruchserie in oö. Wohnhäuser

Die oö. Polizei ersucht nach einer Einbruchserie in bisher elf Wohnhäuser in den Bezirken Linz-Land, Grieskirchen, Vöcklabruck, Kirchdorf, Wels-Land und Ried um Hinweise. Insgesamt gab es seit 28. Oktober elf Fälle, die Täter drangen offenbar während des Tages, teilweise bereits in den Vormittagsstunden in die Häuser ein. Bei einem Einbruch in Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf) wurden laut Polizei von einem Anrainer drei Männer bei einem Einbruchsversuch beobachtet.

Der Vorfall in Ried im Traunkreis ereignete sich am 28. Oktober gegen 10.45 Uhr. Ein Anrainer beobachtete drei männliche Täter beim Versuch über ein Fenster in ein Haus einzudringen und vertrieb die unbekannten Täter. Dabei konnte ein Foto des Fluchtfahrzeuges angefertigt werden. Es handelt sich dabei um einen blaugrauen Ford Fiesta neueren Baujahres. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder das Fluchtauto gesehen haben, werden ersucht sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133 40 3333 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.