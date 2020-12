Polizei erwischte zwei Raser in Stadt Salzburg

Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt - In Zell am See zwei alkoholisierte Fahrzeuglenker aus Verkehr gezogen

Die Polizei hat am Samstagabend in der Stadt Salzburg zwei Raser erwischt. In der Salzburger Straße Richtung stadtauswärts wurde ein österreichischer Lenker mit 105 km/h statt erlaubten 50 gemessen. In der Münchner Bundesstraße stadtauswärts fuhr ein deutscher Fahrer 94 km/h. Erlaubt wären an der Stelle 50 km/h. Die Pkw-Lenker werden angezeigt und müssen mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen. Insgesamt wurden bei den Lasermessungen laut Polizei 18 Anzeigen erstattet.

Weitere Anzeigen gab es für zwei alkoholisierte Fahrzeuglenker im Alter von 26 und 46 Jahren, die von der Polizei am späten Samstagnachmittag in Zell am See im Pinzgau aus dem Verkehr gezogen worden. Die Fahrer hatten 1,08 und 1,64 Promille Alkohol im Blut. Ihnen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Bei einem Pkw entdeckten Beamte eine Beschädigung. Erhebungen ergaben, dass der 46-jährige Lenker kurz vor der Anhaltung mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen beschädigt und seine Fahrt danach einfach fortgesetzt hatte.