Polizei in England rettet 18 Menschen aus Kühllaster

Fahrer hatte Beamte verständigt

Die englische Polizei hat am Dienstag 18 Menschen aus dem Frachtraum eines Kühllasters befreit. Der Fahrer hatte die Menschen demnach in der Nähe der ostenglischen Stadt Peterborough in seinem Fahrzeug bemerkt und die Beamten verständigt. Alle seien wohlauf gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Cambridgeshire Constabulary. Sie seien der Einwanderungsbehörde übergeben worden.

"Geschichten wie diese mögen erschütternd sein, aber sie zeigen, dass Sklaverei und Menschenschmuggel real sind (...)", hieß es weiter. Immer wieder werden in Großbritannien Menschen in Lastwagen ins Land geschleust oder fahren unbemerkt im Frachtraum mit. Für großes Aufsehen hatte der Fall von 39 Menschen aus Vietnam gesorgt, die im Oktober 2019 im Südosten des Landes tot in einem luftdichten Lastwagenanhänger entdeckt wurden. Die Schleuser wurden zu Haftstrafen von bis zu 27 Jahren verurteilt.