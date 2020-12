Polizei stellte drei Schlepper in Wien-Döbling

Trio wollte zwei Syrer nach Deutschland bringen

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Samstag drei Schlepper in der Döblinger Muthgasse in flagranti erwischt. Das Trio - zwei Männer, 18 und 20, sowie eine 21-jährige Frau - wurde gegen 2.00 Uhr laut Polizeisprecher Markus Dittrich in einem Auto geschnappt, in dem es zwei syrische Flüchtlinge durch Österreich nach Deutschland transportieren wollte.

Alle Beteiligten wurden festgenommen, der Wagen konfisziert. Der 18-jährige mutmaßliche Schlepper ist ein syrischer Staatsbürger, der 20-Jährige ein türkischer und die 21-jährige Frau eine deutsche Staatsbürgerin.