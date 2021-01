Teuer dürfte zwei Auto-Raser ein illegales "Wettrennen" in Wien-Meidling kommen. Die beiden Männer wurden am Freitagabend in der Ruckergasse von einem mobilen Radarmessfahrzeug erfasst - bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern brachte es das erste Fahrzeug auf 108 km/h, das nachfolgende auf 82 km/h. Die Fahrzeuglenker wurden angezeigt, ihnen droht jetzt neben einer saftigen Geldbuße ein Führerscheinentzugsverfahren.