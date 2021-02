Polizei untersucht mehrere "Vorfälle" in schottischer Stadt

Krankenhaus abgeriegelt

Nach mehreren "Vorfällen" hat die Polizei in der schottischen Stadt Kilmarnock vorübergehend ein Krankenhaus abgeriegelt. "Die schottische Polizei befasst sich derzeit mit drei potenziell miteinander verbundenen Vorfällen in der Region Kilmarnock", teilte die Behörde am späten Donnerstagabend bei Twitter mit. Es handle sich nicht um einen Terrorverdachtsfall und es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

"Der erste Vorfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr außerhalb der Crosshouse-Klinik, der zweite etwa 20 Minuten später auf der Portland Street und der dritte, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße A76, gegen 20.30 Uhr", teilte die Polizei mit. Angaben zu Verletzten oder andere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.

Nach unbestätigten Berichten sollen mindestens zwei Menschen mit Stichen schwer verletzt worden sein. Der örtliche Gesundheitsdienst teilte mit, es habe einen Zwischenfall auf dem Gelände des Krankenhauses in der Stadt rund 35 Kilometer südwestlich von Glasgow gegeben. "Infolgedessen wurde das Krankenhaus gesperrt." Später twitterte der Gesundheitsdienst, die Sperrung sei wieder aufgehoben worden. "Die Polizei hat bestätigt, dass das Risiko für Patienten, Personal und Besucher äußerst gering ist", hieß es.