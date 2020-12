Eine 18-jährige Kärntnerin ist am Sonntag in St. Veit an der Glan mit ihrem Pkw gegen einen Randstein gefahren, wodurch ihr Reifen kaputt ging und sie auf der Felge weiterfuhr. Dann touchierte sie ein stehendes Auto bei einer Tankstelle. Der Betreiber alarmierte die Polizei. Den Beamten gegenüber erklärte die Frau, sie habe von den beiden Unfällen nichts mitbekommen. Nach einem negativen Alkotest schlug der Drogentest an. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.